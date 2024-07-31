Beşiktaş, Tayfur Bingöl’ü Eyüpspor’a kiraladı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten transfere dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan tecrübeli futbolcu Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Eflatun-sarılı kulüp transferi, "Eyüpspor’a Hoş geldin Tayfur Bingöl! Eyüpspor’umuz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Tayfur Bingöl'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.