Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'e göre başarının anahtarı "zaman"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün başarı kazanması için istikrar ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı kulübün YouTube sayfasına açıklamalarda bulundu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne adım attığı ilk anlarda gergin olduğunu anlatan Norveçli çalıştırıcı, "Tesislerde insanları gördüğümde çoğunun biraz durgun olduğunu fark ettim. İnsanların üzerindeki baskıyı hissedebiliyordum. Bu da beni üzgün değil ama tarifi zor bir duyguya sürükledi. İçeri girince 'Yardım etmek istiyorum' diye düşündüm. Böyle hissettim. Ama herkes o kadar pozitif, güler yüzlü ve yardımseverdi ki burası hemen bir aile gibi hissettirdi. Atmosferin değiştiğini düşünüyorum. Daha pozitifiz, geleceğe daha umutla bakıyoruz." dedi.

Türk insanını, özellikle Beşiktaş taraftarını, "kulüple inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu" olarak niteleyen Solskjaer, "Oyuncular, taraftarlar ve kulüp bir bütün olmalı. Hepimizin ortak bir hedefi, ortak değerleri olmalı. Böylece hep birlikte ileriye bakabiliriz. Beşiktaş’ın futbol anlayışını ve oyuncularının karakterini gerçekten beğeniyorum. Burada futbolu doğru şekilde oynama isteği var ve bu benim için çok değerli." diye konuştu.

Başarının bir gecede gelmeyeceğini aktaran deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Lionel Messi'nin bir sözünü okumuştum. Her gün çok çalıştığını ve bir gün aniden 'Bir gecede başarı' kazandığını söylüyordu. Ama aslında o bir günde Messi olmadı, kendisi bunu adım adım inşa etti ve bunun da bir temeli olmalı. Önemli olan temeli sağlam atmaktır. Biz şu an buradayız ve süreci başlattık. Beşiktaş, oyuncular ve kulüp için olabildiğince doğru kararlar almak istiyoruz. Umuyoruz ki 'Roma da yakında inşa edilecektir' ama bu istikrarlı ve adım adım olmalı. Bu yolda bazı yerlerde iki, üç engel birden aşabilir ve süreci hızlandırabilirsiniz. Twente'ye yenildik ama sonraki altı maçı kazandık. Ama biliyoruz ki dikkatli olmalıyız, her aşamada doğru kararları vermeliyiz. Bunu yaparsak başarı gelecektir ve sonunda 'Roma' inşa edilecektir. Benim görevim, Beşiktaş'ın fiziksel olarak rekabetçi olmasını sağlamak. Ligin seviyesini biraz daha yukarı çıkarmamız gerekiyor."

Transferde dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Ole Gunnar Solskjaer, "Boşa harcayacak paramız yok. Finansal durumun mükemmel olmadığını biliyoruz, bu yüzden akıllı hareket etmeliyiz. Her taşın altına bakmalı, parayı en verimli şekilde nereye harcayabileceğimizi belirlemeliyiz. Bu yüzden transfer süreci ve oyuncu seçimi çok titiz olmalı. Oyuncuları detaylıca izlemeli, mümkünse canlı olarak takip etmeli, hatta onlarla birebir konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

- "Adım adım gitmeliyiz"

Beşiktaş'ın son 3-4 sezonda zirvenin uzağında olduğunu anımsatan tecrübeli teknik direktör, gerçekçi olmaları ve adım adım gitmeleri gerektiğini dile getirdi.

Rekabetçi, daha iyi futbol oynayan, performans gösteren bir takım istediklerini vurgulayan Solskjaer, "Umarım beklediğimizin aksine 2, 3, 4 engel birden aşabiliriz. Daha iyi, olmak istiyoruz. Başkaları ne yapar bilmiyorum, biz gelişmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üstümüzdeki takımlara yavaş yavaş yaklaşmamız lazım ve bu da ligde derbi haricindeki maçlarda daha iyi olmaktan geçer. Derbilerin kendi havası olur. Galatasaray, Fenerbahçe ve bizim aramızdaki maçlarda özellikle, ama diğer tüm maçları çıkıp kupa finali gibi oynamamız lazım." değerlendirmesini yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpteki ilk iki ayını da değinen Solskjaer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki 2 ayım harika geçti. Yapmaya başladığımız şey beni çok heyecanlandırıyor. Aile gibiyiz, birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. İnancımız ve tutkumuz var. Yolda önümüze kasisler çıkacaktır, bazen suratımıza yumruk yiyeceğiz. Bazen kaybetmememiz gereken maçlar kaybedeceğiz. Ama bu futbol. Taraftarımızdan, mücadele eden ve arması için her şeyini veren bir takım gördükleri müddetçe bizleri her zaman yaptıkları gibi desteklemelerini istiyorum. Bilbao ve Trabzon maçları, ilk 2 iç saha maçımız, muhtemelen bir futbol adamı olarak benim hayatımdaki en büyük 5 tecrübenin arasında yer alacaklar. Oğlum da stattaydı, atmosferi gördü, telefonuyla çekti. Harika bir yerdeyiz, birlikte olduğumuzdan emin olalım, neyi istediğimizi biliyoruz. Daha iyi olmak istiyoruz. Bunu birlikte yapabildiğimiz müddetçe eminim ki bu hedefe ulaşacağız."