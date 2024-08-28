Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst'tan transfer mesajı

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-3 biten ilk maçın ardından yarın Lugano ile Avrupa Ligi'ne kalmak için oynanacak rövanş öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kendi sahalarında turu geçmek için avantaja sahip olduklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Oynadığımız şekilde devam etmeyi ve gelişmeye niyetliyiz. Bazı değişiklikler görebilirsiniz" dedi.

Son iki maçta yenilen 5 golle ilgili gelen soruya van Bronckhorst şu yanıtı verdi:

"Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Geçen haftaki maçı da izledik. Kolay goller yedik. Bu konuda gelişim gösteriyoruz ve gelişeceğiz ilerleyen haftalarda. İki maçta 5 yenilen gol elbette çok. Takım savunmasını da geliştirmemiz gerekiyor. Kolay gol yemeyi azaltmamız gerekiyor."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer sinayli de veren Van Bronckhorst, "Felix'in gelmesinin dolayı çok memnunum. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Son birkaç aydaki enerjimizi de buna harcadık. Sadece ben değil kulüpteki herkes. Transfer dönemi bittiğinde kadromuzun iyi olması gerekiyor. Bu yüzden transfer bitti diyemem" ifadelerini kullandı.