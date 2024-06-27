Beşiktaş, teknik ekibe iki yeni ismin katıldığını açıkladı

Beşiktaş, spor bilimi uzmanı ve performans antrenörü Anthony McElhone ile kaleci antrenörü Rudolfus Hubertus Hesp'in teknik ekibe dahil ediğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'i dahil etti.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen’s Park FC’de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir. Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp’e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.