Beşiktaş, TFF’ye çıkarma yapacak

Süper Lig’de oynanan Galatasaray derbisinde sahasında mağlup olan Beşiktaş’ta hakem ve VAR uygulamalarıyla ilgili tepkiler sürüyor.

Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada dile getirdiği soruları bu kez resmi dilekçe olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi.

Beşiktaş yönetimi, maç sırasında Riva’daki VAR merkezinde yaşananlara ilişkin çeşitli soruların federasyon tarafından yanıtlanmasını talep etti.

AÇIKLAMA İSTENDİ

Kulüp, VAR odasında ve çevresinde kimlerin bulunduğu, bu alanların sesli ve görüntülü kayıt altına alınıp alınmadığı ve maç sırasında odada görevli olması gereken kişiler dışında birilerinin bulunup bulunmadığına ilişkin açıklama istedi.

Beşiktaş ayrıca, federasyon bünyesinde görev yaptığı belirtilen Portekizli VAR eğitmenlerinin maç esnasında VAR odasında yer alıp almadığı ve karar süreçlerine dahil olup olmadıkları konusunda da bilgi talep etti.

Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu eğitmenlerin maç sırasında VAR merkezinde bulunmalarını gerektiren resmi bir görevleri olup olmadığının da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

SERDAL ADALI, TFF'YE GİDECEK

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da bu hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu’na giderek yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Beşiktaş, derbinin ardından yaptığı açıklamada federasyondan VAR odası ile odanın bulunduğu koridora ait kamera kayıtlarının kulüple paylaşılmasını talep ettiklerini duyurmuştu. Kulüp, federasyonun şeffaf bir şekilde sorulara yanıt vermesi gerektiğini vurgulamıştı.