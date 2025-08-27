Giriş / Abone Ol
Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus'tan 25 yaşındaki stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
AA

Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

