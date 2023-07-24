Beşiktaş, Tiran maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Konferans Ligi'nde 27 Temmuz Perşembe günü sahasında Arnavutluk ekibi Tiran ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Tiran müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.