Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 27 Temmuz Perşembe günü Arnavutluk'un Tiran ekibini konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapmayla devam eden antrenman taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Tiran maçının hazırlıklarına yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla devam edecek.