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Beşiktaş, Tirana maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 22:01
  • Giriş: 30.07.2023 22:01
  • Güncelleme: 30.07.2023 22:01
Kaynak: AA
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Beşiktaş, Tirana maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ve egzersiz çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, pas ve top kapma çalışmaları yaparken antrenman çift kale oynanan dar alan ve taktik maçlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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