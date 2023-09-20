"Beşiktaş Token" için geri sayım başladı

Beşiktaş ile Paribu’nun yaptığı anlaşma doğrultusunda "Beşiktaş Token" 26 Eylül’de Paribu’da ön satışa sunulacak.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu, "Beşiktaş Token"ı hayata geçirmek için anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Token, 26 Eylül Salı gününden itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak.

Yapılan açıklamada Beşiktaş Token’ın, “taraftarlara çeşitli ayrıcalıkların yanı sıra kulübün geleceğine doğrudan etki edebilme imkanı sunacağı” belirtildi.

Paribu kullanıcıları, 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecek.