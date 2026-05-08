Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta?
Beşiktaş ile Trabzonspor, ligin son derbisinde kozlarını paylaşıyor. Maça dair gün, saat ve hakem bilgileri haberimizde.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip galibiyetle moral depolamak isterken, Trabzonspor ise ikincilik hedefini son haftaya taşımayı amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş A.Ş. ile Trabzonspor A.Ş. arasındaki mücadele 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen mücadelelerinden biri olan karşılaşma futbolseverlerin yakın takibinde olacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Beşiktaş - Trabzonspor
|9 Mayıs 2026
|20.00
BEŞİKTAŞ MORAL PEŞİNDE, TRABZONSPOR İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak sezonun son bölümüne moralli girmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında alacağı galibiyetle ligde üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor ise ikincilik yarışındaki iddiasını son haftaya taşımak için İstanbul deplasmanında puan arayacak. Bordo-mavili ekip açısından Beşiktaş karşılaşması sezonun kritik maçlarından biri olarak görülüyor.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ
Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Bersan Duran olacak. Dördüncü hakem görevini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.
- Hakem: Oğuzhan Çakır
- 1. Yardımcı Hakem: Anıl Usta
- 2. Yardımcı Hakem: Bersan Duran
- Dördüncü Hakem: Direnç Tonusluoğlu
