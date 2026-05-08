Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip galibiyetle moral depolamak isterken, Trabzonspor ise ikincilik hedefini son haftaya taşımayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş A.Ş. ile Trabzonspor A.Ş. arasındaki mücadele 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen mücadelelerinden biri olan karşılaşma futbolseverlerin yakın takibinde olacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ MORAL PEŞİNDE, TRABZONSPOR İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak sezonun son bölümüne moralli girmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında alacağı galibiyetle ligde üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ise ikincilik yarışındaki iddiasını son haftaya taşımak için İstanbul deplasmanında puan arayacak. Bordo-mavili ekip açısından Beşiktaş karşılaşması sezonun kritik maçlarından biri olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Bersan Duran olacak. Dördüncü hakem görevini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.

