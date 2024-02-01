Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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