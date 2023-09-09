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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 23:08
  • Giriş: 09.09.2023 23:08
  • Güncelleme: 09.09.2023 23:08
Kaynak: İHA
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapılacak hazırlık maçında, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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