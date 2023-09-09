Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 09.09.2023 23:08 Giriş: 09.09.2023 23:08

Güncelleme: 09.09.2023 23:08 Kaynak: İHA

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