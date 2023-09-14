Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 14.09.2023 23:37 Giriş: 14.09.2023 23:37

Güncelleme: 14.09.2023 23:38 Kaynak: İHA

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