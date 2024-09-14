Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de 5. hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Beşiktaş, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan ısınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a gidecek.