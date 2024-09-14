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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 14:29
  • Giriş: 14.09.2024 14:29
  • Güncelleme: 14.09.2024 14:29
Kaynak: AA
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

İdman 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

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