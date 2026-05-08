Beşiktaş -Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor. MHK, Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemleri duyurdu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede Oğuzhan Çakır görev alacak.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulun'dan (MHK) yapılan açıklamaya göre tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Galatasaray-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova
Kocaelispor- Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Eyüpspor-Rizespor: Halil Umut Meler
Alanyaspor-Kayserispor: Yasin Kol