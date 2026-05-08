Beşiktaş -Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulun'dan (MHK) yapılan açıklamaya göre tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Galatasaray-Antalyaspor: Çağdaş Altay

Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova

Kocaelispor- Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Eyüpspor-Rizespor: Halil Umut Meler

Alanyaspor-Kayserispor: Yasin Kol