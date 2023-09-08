Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, futbolcuların salondaki çalışmalarla başladığı belirtildi.

Sahada pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.