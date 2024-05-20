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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 20.05.2024 15:56
  • Giriş: 20.05.2024 15:56
  • Güncelleme: 20.05.2024 15:57
Kaynak: AA
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmana, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra minyatür kale maç oynadı.

Futbolcular, idmanın son bölümünde ise taktiksel çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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