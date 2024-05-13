Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi stadyumda?
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bir süredir gündemde olan Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman, nerede oynanacak sorusu TFF gerçekleştirdiği açıklama ile yanıtlanmış oldu. Açıklamanın ardından yurttaşlar Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi stadyumda araştırmasını yapmaya koyuldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi stadyumda? İşte detaylar!
Ziraat Türkiye Kupası 2023-24 sezonunda yarı finallerin tamamlanmasıyla birlikte final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbol sever pek çok yurttaş Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman, nerede oynanacak araştırmasını yaparken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hangi stadyumda, ne zaman oynanacağını açıkladı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi stadyumda? İşte detaylar!
Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman?
Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 2023-24 sezonun finali 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi stadyumda?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali nerede?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile yaptığı toplantı sonrası Trabzonspor Beşiktaş kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık" ifadelerini kullandı.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ VE YABANCI VAR HAKEMİ
Öte yandan Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacaklarını ve müsabakaya yabancı VAR hakemi atanacağını bildirdi.