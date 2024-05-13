Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi stadyumda?

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bir süredir gündemde olan Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman, nerede oynanacak sorusu TFF gerçekleştirdiği açıklama ile yanıtlanmış oldu. Açıklamanın ardından yurttaşlar Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi stadyumda araştırmasını yapmaya koyuldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası Finali ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi stadyumda? İşte detaylar!

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