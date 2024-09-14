Beşiktaş, transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna kattı

Türkiye’de 24 Haziran 2024’te başlayan 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi, 13 Eylül 2024 tarihi itibariyle dün gece sona erdi. Geçtiğimiz sezonu topladığı 56 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst’u getiren siyah-beyazlılar, sezonun ilk transfer döneminde 2’si Türk, 6’sı yabancı olmak üzere 8 oyuncuyu kadrosuna katarken 13 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

RAFA SİLVA DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş, transfer dönemi boyunca Çaykur Rizespor’dan Emirhan Topçu, Fatih Karagümrük’ten Can Keleş, Lazio’dan Ciro İmmobile, Atletico Madrid’den Gabriel Paulista ve Benfica’dan Rafa Silva’yı bonservisiyle kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarda Augsburg’dan Felix Uduokhai, Benfica’dan Joao Mario ve Paris Saint-Germain’den Cher Ndour’u ise satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kartal, yeni sezonda 3’ü Trendyol Süper Lig, 2’si UEFA Avrupa Ligi ve 1’i Turkcell Süper Kupa müsabakası olmak üzere gösterdiği performansla Portekizli futbolcu Rafa Silva, en çok dikkat çeken transfer oldu. Siyah-beyazlı forma ile 6 mücadelede boy gösteren Portekizli oyuncu, 4 gol kaydederken 3 de asist katkısı sağladı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu süreçte skor katkısı dışında saha içindeki liderlik özelliğiyle de dikkat çekti. Öte yandan Rafa Silva’ya bonservis bedeli ödenmedi.

SAVUNMA GABRİEL PAULİSTA’YA EMANET

Geçtiğimiz sezon özellikle savunmada problem yaşayan Beşiktaş, transfer döneminde önceliği savunma hattına ayırdı. Siyah-beyazlılar bu dönemde ilk hamleyi Atletico Madrid ile sözleşmesi sonra eren Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista’yı kadrosuna katarak başladı. 33 yaşındaki stoper, bu sezon 6 resmi müsabakada da forma giyerek 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

KARTAL’IN YENİ GOLCÜSÜ CİRO IMMOBİLE

2023-2024 sezonunda rakip fileleri sadece 52 kez sarsarak kısır bir sezon geçiren Beşiktaş’ın, hücum hattına en büyük hamlesi Ciro Immobile oldu. Son olarak Lazio’da forma giyen İtalyan santrfor, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 mücadelede 7 kez ağları havalandırarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

13 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, sezon başı transfer dönemi boyunca Valentin Rosier, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Javi Montero, Ajdin Hasic, Umut Meraş, Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Oğuzhan Akgün, Utku Yuvakuran ve Badra Cisse ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılarda, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka, Demir Ege Tıknaz, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl ve Vincent Aboubakar ise 2024-2025 sezonunu kiralık olarak takımdan ayrı geçirecek.

Futbolda Türk takımları için ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025’te başlayıp, 11 Şubat 2025’te bitecek.