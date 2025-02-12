Beşiktaş transferde gençlere yöneldi

İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş, ikinci transfer ve tescil döneminde gelecek yıllara yatırım amacıyla genç ve potansiyeli yüksek futbolculara yöneldi.

Siyah-beyazlılar, ara transferde Güney Amerika kıtasından 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile Kolombiyalı 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak daha sonra önlenemez bir düşüş yaşayan "Kara kartal", Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birlikteliğinde gelecek yılların kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

Takıma 2 oyuncuyu dahil eden ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'i geri çağıran Beşiktaş, sezon başında olduğu gibi birçok futbolcuyla da yollarını ayırarak değişime devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminde 3 oyuncusunu kiralık gönderirken, sezon başında geçici olarak takıma dahil olan 1 futbolcuyla da yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

- Siyah-beyazlılar, kadrosuna iki oyuncu kattı

Beşiktaş, 13 Ocak tarihinde başlayıp dün sona eren transfer döneminde iki transfer yaptı.

Siyah-beyazlılar, Ekvador ekiplerinden Independiente del Valle'den genç oyuncu Keny Arroyo'yu 4,5 yıllığına renklerine bağlayarak ara transfer döneminin ilk imzasını attı.

"Kara kartal", Kolombiya takımı CD La Equidad'dan orta saha Elan Ricardo'yu da yine 4,5 yıllığına transfer ederek gelecek sezonlar için yatırımlarına devam etti.

Sezon başında Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralık olarak giden Bosna Hersekli tecrübeli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i geri çağıran Beşiktaş, bu hamleyle transfer dönemini kapattı.

- Beşiktaş'ta dört oyuncu ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı takımda sezon başında olduğu gibi yine birçok oyuncuyla yollar ayrıldı.

"Kara kartal" üçü orta saha, biri de kanat olmak üzere dört oyuncuya veda etti.

Geçen sezon devre arasında toplamda 12 milyon avroya transfer edilen Libyalı orta saha Moatasem Al-Musrati, beklentileri karşılayamadı ve sezon sonuna kadar Monaco'ya kiralandı.

Teknik direktör Şenol Güneş döneminde takıma dahil olan ancak kadroda düşünülmeyen Jean Onana ise İtalya temsilcisi Genoa'ya, bu sezonun başında transfer edilen ve forma şansı bulmakta zorlanan Can Keleş de Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitti.

Öte yandan Paris Saint-Germain'den ağustos ayında kiralık olarak transfer edilen Cher Ndour'la da karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş'tan ayrılan İtalyan orta saha, Paris Saint-Germain'den Fiorentina'ya transfer oldu.

- "Kara kartal" genç oyunculara yöneldi

Beşiktaş, ara transfer döneminde genç ve potansiyeli yüksek futbolculara yönelerek gelecek için çalışmalarına bu sezondan başladı.

Siyah-beyazlılar, Independiente del Valle'den Keny Arroyo'yu, CD La Equidad'dan ise Elan Ricardo'yu kadrosuna takviye etti.

Siyah-beyazlılar, başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birlikteliğinde, tecrübeli futbolcularla sözleşme imzalayan Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre farklı bir politika izledi.

"Kara kartal", genç oyuncularla tecrübeli isimlerin uyumuyla gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmak için mücadele edecek.