Beşiktaş transferde önceliği iki isme verdi

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlı yönetim, kadroya özellikle savunma ve orta saha hattında takviye yapmayı hedeflerken, hücum için de kanat ya da santrfor bölgesine bir hamle planlıyor.

Savunma hattı için listenin üst sıralarında yaz transfer döneminde de gündeme gelen Chelsea forması giyen Axel Disasi yer alıyor. Beşiktaş’ın, Fransız savunmacı için temaslarını sürdürdüğü ve şartları zorladığı öğrenildi.

ANA HEDEF: NICOLAS RASKIN

Orta saha için ise rota yeniden İskoçya’ya çevrildi. Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin, siyah-beyazlıların radarındaki en önemli isimlerden biri.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın özellikle hem 6 hem de 8 numara oynayabilmesi nedeniyle çok istediği Belçikalı futbolcu için Beşiktaş yönetimi yeniden devreye girdi.

Raskin, yaz transfer döneminde de Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ancak kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinde devam etmek istediğini belirterek teklife mesafeli yaklaşmıştı. Siyah-beyazlılar, İskoç ekibiyle 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için kulübünü ve futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

23 Şubat 2001 doğumlu Nicolas Raskin, futbol kariyerinde bugüne kadar Glasgow Rangers formasıyla 120 maça çıktı. Belçikalı orta saha oyuncusu bu süreçte 8 gol, 18 asistlik katkı sağladı.

Ülkesinde daha önce Standard Liege ve Gent formalarını da giyen Raskin, Belçika Milli Takımı’nda ise 9 kez sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.