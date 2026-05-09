Beşiktaş tribünleri protestoya hazırlanıyor

Beşiktaş’ta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından tribünlerin tepkisi dinmiyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Serdal Adalı yönetimine yönelik protestolarda bulunmuştu.

Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş’ta taraftar grupları yeni bir protesto kararı aldı.

5 DAKİKALIK SESSİZLİK

Çarşı Grubu tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor maçının başlangıç düdüğüyle birlikte tribünlerin ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını döneceği ve sessiz kalacağı duyuruldu.

Açıklamada, alınan kararın takımın saha içindeki performansına, mücadele seviyesine ve camianın beklentilerinin altında kalan görüntüye yönelik bir tepki olduğu ifade edildi.

Çarşı Grubu açıklamasında ayrıca, Beşiktaş taraftarının kulüp için önemine dikkat çekilerek, desteklerinin yokluğunun hissedilmesinin amaçlandığı belirtildi.