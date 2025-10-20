Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 20.10.2025 16:05
  • Giriş: 20.10.2025 16:05
  • Güncelleme: 20.10.2025 16:05
Kaynak: AA
Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular ısınma koşuları sonrası taktiksel çalışmalar yaptılar.

Siyah-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi son idmanını yarın sabah yapacak ve 17.00'de özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

BirGün'e Abone Ol