Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Lausanne'ı elemesi durumunda turnuvaya katılacak ve lig aşamasından yoluna devam edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve Show TV'den yayınlanacak.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi. Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.