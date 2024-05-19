Beşiktaş, Türkiye Kupası finaline odaklandı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, 23 Mayıs'ta Trabzonspor ile yapacakları kupa finaline odaklandıklarını belirterek, "Hakkımızla savaşacağız ve kazanacağız. Omuz omuza o kupayı müzemize getireceğiz." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Göçmez ile ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Atakaş Hatayspor ile yapılan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası şampiyonluğuna çok inandıklarını belirten Onur Göçmez, "Hakkıyla oynamak ve şerefiyle kazanmak tarafındayız. 40 bine yakın bilet sattık. Tüm biletler tükendi. Kupaya çok inandık. Beşiktaş hiçbir zaman haksız bir şekilde kupa almamıştır. Hakkımızla kupayı almak istiyoruz. Hakemin değil takımların mücadelesinin konuşulacağı güzel futbol bekliyoruz. Hakem hataları nedeniyle geçmişte çok sorun yaşadık. Ligde başarılı olamadık ama hakkımızla kupada finale geldik. Savaşacağız ve hakkımızla kazanacağız. Omuz omuza o kupayı müzemize getireceğiz." diye konuştu.