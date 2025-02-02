Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, yardımcı antrenör Erling Moe yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasını ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Siyah-beyazlılar, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.