Beşiktaş - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sekizinci müsabakasında Twente karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Beşiktaş- Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde elde ettiği 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 24. sırada yer alıyor. Twente ile tarihindeki ilk kez karşılacak olan Beşiktaş maçı için Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman araştırması hız kazandı. Peki, Beşiktaş - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte ayrıntılar!

BEŞİKTAŞ - TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın bu sezonki sekizinci Avrupa maçı olacak olan Beşiktaş - Twente UEFA Avrupa Ligi maçı 30 Ocak Perşembe TSİ ile 23.00'da oynanmaya başlanacak. Beşiktaş - Twente maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

BEŞİKTAŞ - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Twente maçı TRT Spor Yıldız ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF'LARA NASIL KALIR?

Beşiktaş, son maçında Twente'yi yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı garantileyecek. Berabere kalması halinde ise diğer takımların maç sonuçlarını bekleyecek. Beşiktaş'ın kaybetmesi halinde bile şu anda matematiksel olarak play-off'lara kalma şansı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan biri olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 7. haftasına 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 9 puan ile 24. sırada giriyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: