Beşiktaş - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları maça sayılı günler kala hız kazandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sekizinci maçı deplasmanda Twente ile oynayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmasının ardından ise Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi sorusu gündemde. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta yaşadığı Antalyaspor beraberliği sonrası Avrupa Ligi'nde Twente ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş- Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar!
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sekizinci müsabakasında Twente karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Beşiktaş- Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde elde ettiği 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 24. sırada yer alıyor. Twente ile tarihindeki ilk kez karşılacak olan Beşiktaş maçı için Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman araştırması hız kazandı. Peki, Beşiktaş - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte ayrıntılar!
BEŞİKTAŞ - TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş'ın bu sezonki sekizinci Avrupa maçı olacak olan Beşiktaş - Twente UEFA Avrupa Ligi maçı 30 Ocak Perşembe TSİ ile 23.00'da oynanmaya başlanacak. Beşiktaş - Twente maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
BEŞİKTAŞ - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Twente maçı TRT Spor Yıldız ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF'LARA NASIL KALIR?
Beşiktaş, son maçında Twente'yi yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı garantileyecek. Berabere kalması halinde ise diğer takımların maç sonuçlarını bekleyecek. Beşiktaş'ın kaybetmesi halinde bile şu anda matematiksel olarak play-off'lara kalma şansı bulunuyor.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan biri olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 7. haftasına 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 9 puan ile 24. sırada giriyor.
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
- Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin
- Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi
- Orta Saha: Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes
- Forvet: Ernest Muçi, Rafa Silva, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy