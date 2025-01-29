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Beşiktaş, Twente maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 29.01.2025 16:20
  • Giriş: 29.01.2025 16:20
  • Güncelleme: 29.01.2025 16:20
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Twente maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, özel uçakla Almanya’nın Münster kentine ardından karayoluyla maçın oynanacağı Hollanda’nın Enschede şehrine gidecek.

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