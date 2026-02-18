Beşiktaş üç aydır maç kaybetmiyor

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, son 3,5 aylık süreçte hem oyun hem de kadro yapılanması açısından dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu değişimin karşılığını skor tabelasında da görmeye başladı.

Kartal, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 14 resmi maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakaladı. Beşiktaş bu süreçte rakiplerine boyun eğmezken, son mağlubiyetini 2 Kasım’da sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 kaybetti.

DERBİ KIRILMA NOKTASI OLDU

Söz konusu derbi, Beşiktaş için adeta bir dönüm noktası niteliği taşıdı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği mücadelede Orkun Kökçü’nün ilk yarıda gördüğü kırmızı kart sonrası üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan mağlup ayrılmıştı.

Bu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, hem oyun anlayışında hem de ideal kadro tercihlerinde önemli değişikliklere gitti.

GÜÇLENEN PLAN

Yalçın’ın dokunuşlarıyla Beşiktaş, hücumda daha agresif ve önde baskı yapan bir kimliğe büründü. Kadroda ciddi bir revizyona gidilirken, ara transfer döneminde Agbadou, Murillo, Yasin, Vasquez, Asllani, Hyeon-gyu Oh ve Olaitan takıma dahil edildi. Yapılan takviyelerle birlikte siyah-beyazlılar, hatlar arasındaki dengeyi güçlendirdi.

Özellikle Başakşehir deplasmanında alınan kritik galibiyet, takımın özgüvenini yukarı çekerken, Beşiktaş’ı lig üçüncülüğü yarışında yeniden iddialı bir konuma taşıdı.

Sergen Yalçın yönetiminde yeniden kimlik kazanan Beşiktaş, sezonun kalan bölümüne hem oyun hem de sonuçlar açısından daha umutlu bakıyor.