Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.