Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura nasıl çıkar? Avrupa Ligi'nde puan durumu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 maçta Ajax'a 4-0, Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilmesi, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma umutlarını zora sokmuştu. Buna karşın dün Lyon karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle Beşiktaş yeniden bir üst tura çıkma hesapları yapmaya başladı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YENİ SİSTEM

2024/2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yeni bir sisteme geçti. 36 takımdan oluşan yeni sistemde ayrı gruplar yerine tek bir lig oluşturuldu. Bu sistemde her takım kurayla belirlendiği üzere, dördü deplasman olmak üzere 8 maç oynayacak. Maçlar sonucu ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan bir üst tura yükselirken, 9-24 sıralarda yer alan takımlar ise bir üst tura yükselmek için aralarında play-off maçları oynayacak.

PLAY-OFF'LARA KALMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Ligin en çok puan alan ilk 8 takımı bir üst tura çıkarken, play-off'lara kalmak için gereken minimum puan da merak ediliyor. Yapılan istatistiksel tahminlere göre, play-off'a kalmak için bir takımın en az 8 puan alması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ UEFA MAÇLARI NELER?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde en zorlu dönemeci geride bırakmış durumda. Beşiktaş'ın bundan sonra oynayacağı rakipler ise sırasıyla Malmö, M. Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente. Beşiktaş sıradaki Mammö ve M. Tel Aviv ile Athletic Bilbao maçlarını kendi evinde oynayacak. Özellikle Malmö ve M. Tel Aviv maçları, Beşiktaş'ın puan ve puanlar kazanması için oldukça önemli bir fırsat sunuyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Lyon galibiyetiyle Beşiktaş, 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde 27'nci sıraya kadar yükseldi. Play off aşaması için Beşiktaş'ın en az 24'üncü sıraya yükselmesi gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta itibariyle önümüzdeki maçlarda oynayacağı rakiplerinden M. Tel Aviv 34, Twente 28, Malmö 25, Bodo/Glimt 9 ve Athletic Bilbao 8. sırada. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmesi için özellikle M. Tel Aviv, Twente ve Malmö maçlarından maksimum puanlar elde etmesi oldukça önemli bir avantaj olacak.