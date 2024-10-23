Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Olimpik Lyon'a konuk olacak
Kaynak: AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.
Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.
Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.