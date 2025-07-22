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Beşiktaş, UEFA kadro bildirimini yaptı

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçları öncesi Avrupa kadrosu belli oldu. Siyah beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almadı

Spor
  • 22.07.2025 12:22
  • Giriş: 22.07.2025 12:22
  • Güncelleme: 22.07.2025 12:25
Kaynak: AA
Beşiktaş, UEFA kadro bildirimini yaptı
Fotoğraf: AA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı maçlar öncesinde UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah beyazlılar tararfından bildirilen listede yer almadı.

Listede yeni transfeler David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham da yer aldı.

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham."

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