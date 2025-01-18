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Beşiktaş üst üste 2 galibiyete hasret

Süper Lig’in 20. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, üst üste 2 kez galibiyet sevinci yaşamaya hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında üst üste 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ajans Haberleri
  • 18.01.2025 22:21
  • Giriş: 18.01.2025 22:21
  • Güncelleme: 18.01.2025 22:21
Kaynak: İHA
Beşiktaş üst üste 2 galibiyete hasret


Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK’yı 2-1 mağlup eden Kartal, üst üste 2 galibiyet yaşama şansını da değerlendiremedi.
Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında ligde arka arkaya 3 puan almayı başardı. Beşiktaş, söz konusu dönemde önce iç sahada Eyüpspor’u 2-1, deplasmanda da Kayserispor’u 3-0 mağlup etmişti.

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