Beşiktaş, Vanspor'un golcüsüne talip
Beşiktaş, Vanspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ivan Cedric'le ilgileniyor. Vanspor, Trabzonspor'un da ilgilendiği 24 yaşındaki forvet için yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Kaynak: Spor Servisi
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Vanspor'da forma giyen Ivan Cedric'i kadrosuna katmak istiyor.
Gazeteci Onur Taşcıoğlu'nun haberine göre siyah-beyazlıların sportif direktörü Serkan Reçber, Vanspor’la temas kurarak Cedric’in durumunu sordu. Kamerunlu forveti Trabzonspor da kadrosuna katmak istiyor.
Vanspor’un 24 yaşındaki santrfor için talebi yaklaşık 4 milyon euro. Cedric’in şu ana kadar çıktığı 19 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'e doğan Cedric, bir dönem Barcelona'nın B Takımı'nda da forma giymişti.