Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselmesi halinde Universitatea Craiova - Spartak Trnava galibiyle, Beşiktaş ise Lausanne-Astana galibi ile karşı karşıya gelecke.
Kaynak: AA
Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Viking’i geçmesi halinde Play-off’ta Universitatea Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.