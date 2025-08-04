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Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselmesi halinde Universitatea Craiova - Spartak Trnava galibiyle, Beşiktaş ise Lausanne-Astana galibi ile karşı karşıya gelecke.

Spor
  • 04.08.2025 15:23
  • Giriş: 04.08.2025 15:23
  • Güncelleme: 04.08.2025 15:30
Kaynak: AA
Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fotoğraf: AA

Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Viking’i geçmesi halinde Play-off’ta Universitatea Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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