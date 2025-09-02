Beşiktaş ve Cruzeiro Keny Arroyo transferini açıkladı

İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞLI Keny Arroyo, Cruzeiro’ya transfer oldu, her iki kulüpten de transferle ilgili açıklama geldi.

Cruzeiro, Arroya transferini "Beşiktaş'da forma giyen Ekvadorlu genç forvet, 2029 sonuna kadar Cruzeiro ile sözleşme imzaladı" şeklinde duyururken Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır."

FOTOĞRAFLI