Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe–Erzurumspor FK ve Kocaelispor–Beşiktaş karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı. Karşılaşmaların başlama saatleri ve hakem kadroları TFF tarafından duyuruldu.

Spor 05.02.2026 12:12 Giriş: 05.02.2026 12:12

Güncelleme: 05.02.2026 12:15 Kaynak: Spor Servisi

A- A A+

Fotoğraf: AA