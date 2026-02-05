Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe–Erzurumspor FK ve Kocaelispor–Beşiktaş karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı. Karşılaşmaların başlama saatleri ve hakem kadroları TFF tarafından duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Erzurumspor FK ve Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmalarının VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası Grubu C Grubu 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak maçı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe yapacak.
MHK'nın açıklamasına göre; saat 20.30'da başlayacak müsabakada VAR'da Sinan Dereciş, AVAR'da Mehmet Kısal olacak.
Kocaelispor ile Beşiktaş arasında saat 18.00'de başlayacak ve Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği Türkiye Kupası karşılaşmasında ise VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Asen Albayrak görev yapacak.