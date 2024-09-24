Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının hakemleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ajax-Beşiktaş maçını John Brooks, Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasını Benoit Bastien yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.
Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasını Fransız hakem Benoit Bastien, Ajax-Beşiktaş maçını ise İngiliz John Brooks yönetecek.
Fenerbahçe'nin kendi sahasında Union SG'yi ağırlayacağı karşılaşmada saat 19.45'te, Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax ile karşılaşacağı maç ise saat 22.00'de başlayacak.