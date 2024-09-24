Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ajax-Beşiktaş maçını John Brooks, Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasını Benoit Bastien yönetecek.

Spor
  • 24.09.2024 11:29
  • Giriş: 24.09.2024 11:29
  • Güncelleme: 24.09.2024 11:35
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.

Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasını Fransız hakem Benoit Bastien, Ajax-Beşiktaş maçını ise İngiliz John Brooks yönetecek.

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Union SG'yi ağırlayacağı karşılaşmada saat 19.45'te, Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax ile karşılaşacağı maç ise saat 22.00'de başlayacak.

BirGün'e Abone Ol