Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.

Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasını Fransız hakem Benoit Bastien, Ajax-Beşiktaş maçını ise İngiliz John Brooks yönetecek.

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Union SG'yi ağırlayacağı karşılaşmada saat 19.45'te, Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax ile karşılaşacağı maç ise saat 22.00'de başlayacak.