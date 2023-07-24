Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turu geçmeleri halinde 3'üncü ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Spor 24.07.2023 15:26 Giriş: 24.07.2023 15:26

Güncelleme: 24.07.2023 15:34 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA