Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turu geçmeleri halinde 3'üncü ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde 3'üncü ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak ekip Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Fenerbahçe-Zimbru eşleşmesinde tur atlayacak taraf ise Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Öte yandan Fenerbahçe, 2'inci ön eleme turunda 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek. Bir diğer 2'inci ön eleme turu mücadelesinde ise Beşiktaş 27 Temmuz Perşembe günü evinde Tirana ile karşı karşıya gelecek.