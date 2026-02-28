Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig’de bugün oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

Günün açılış maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmada VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadelede AVAR olarak ise Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖREV BÜLENT BİRİNCİ'NİN

Kocaelispor’un Beşiktaş’ı konuk edeceği müsabakada VAR hakemi Bülent Birincioğlu olurken, AVAR görevini Anıl Usta üstlenecek.

Günün bir diğer karşılaşmasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede VAR’da Atilla Karaoğlan, AVAR’da ise Suat Güz görev alacak.

Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak. Söz konusu karşılaşmada VAR hakemi Halil Umut Meler olurken, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel atandı.