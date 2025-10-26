BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'LERİ |Kasımpaşa – Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)

Kasımpaşa–Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa ve Beşiktaş’ta kimler sakat ya da cezalı? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi 26.10.2025 17:00 Giriş: 26.10.2025 17:00

Güncelleme: 26.10.2025 17:00 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Foto: Depophotos