BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL 11'LERİ |Kasımpaşa – Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)
Kasımpaşa–Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa ve Beşiktaş’ta kimler sakat ya da cezalı? Tüm detaylar haberimizde.
HAKEM KADROSU
Karşılaşmada düdük çalacak isim Adnan D. Kayatepe. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Bilal Gölen olarak açıklandı.
BEŞİKTAŞ’TA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Portekizli oyuncunun her iki alt baldır adalesinde tespit edilen kas ödemi nedeniyle tedavisi devam ediyor.
Öte yandan sakatlığını atlatan El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz’ın teknik heyetin kararıyla maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Beşiktaş’ta ayrıca savunmanın önemli ismi Felix Uduokhai sarı kart sınırında bulunuyor. Kasımpaşa karşısında kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Kasımpaşa’da H. Gueye (şüpheli) ve H. Hajradinovic (diz ön çapraz bağ sakatlığı) maç kadrosunda yer alamayabilir.
SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)
|Sıra
|Takım
|O
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|9
|25
|+18
|2
|Trabzonspor
|9
|20
|+8
|3
|Fenerbahçe
|9
|19
|+8
|4
|Gaziantep FK
|9
|17
|+1
|5
|Göztepe
|9
|16
|+8
|6
|Beşiktaş
|9
|16
|+4
|7
|Samsunspor
|9
|16
|+4
|8
|Alanyaspor
|9
|13
|+2
|9
|Konyaspor
|9
|11
|+1
|10
|Antalyaspor
|9
|10
|-5
|11
|Çaykur Rizespor
|9
|9
|-3
|12
|Kasımpaşa
|9
|9
|-3
|13
|Gençlerbirliği
|9
|8
|-4
|14
|Eyüpspor
|9
|8
|-5
|15
|Kocaelispor
|9
|8
|-6
|16
|Başakşehir FK
|9
|7
|-2
|17
|Kayserispor
|9
|5
|-14
|18
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|-12
BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA ARASINDAKİ REKABET
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 26 kez galip gelirken, Kasımpaşa 9 galibiyet elde etti. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
|Takım
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Attığı Gol
|Yediği Gol
|Beşiktaş
|26
|9
|9
|89
|53
|Kasımpaşa
|9
|9
|26
|53
|89
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA’YI 4 MAÇTIR YENEMİYOR
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı. 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılar, Beşiktaş’ı 3-1 ve 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti. Geçen sezon ise siyah-beyazlı ekip sahasında 3-1 kaybederken deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş’ın Kasımpaşa karşısındaki son galibiyeti 2022-2023 sezonundaki 5-2’lik deplasman zaferi olmuştu.
BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Djalo, Emirhan, Gökhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, El-Bilal, Cengiz, Abraham.
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Szalai, Winck, Owusu, Baldursson, Cem, Ben Ouanes, Fall, Diabate, Kubilay.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa – Beşiktaş maçı 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadeleye Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.