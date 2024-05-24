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Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ve Trabzonspor'u disiplin kuruluna sevk etti.

Spor
  • 24.05.2024 15:27
  • Giriş: 24.05.2024 15:27
  • Güncelleme: 24.05.2024 15:30
Kaynak: AA
Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin ise talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kurulun, Trabzonspor'u ise saha olayları sebebiyle disipline yolladığı kaydedildi.

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