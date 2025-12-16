Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışında

Süper Lig’de ara transfer dönemine sayılı günler kala Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek adına kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. İki kulübün de transfer listesinde yer alan isim ise Brezilya’dan.

ESPN’de yer alan habere göre Beşiktaş ve Trabzonspor, Sao Paulo forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ferreirinha’yı yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ TEMAS KURDU AMA...

Siyah-beyazlıların oyuncuyla yaz transfer döneminde de temas kurduğu ancak Ferreirinha’nın o dönemde takımdan ayrılmayı düşünmediği için bu girişimin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Haberde, Sao Paulo kulübüne şu ana kadar resmi bir teklifin ulaşmadığı ifade edilirken, Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Brezilyalı oyuncu için yeniden girişimde bulunmaya hazır olduğu kaydedildi.

Trabzonspor’un da süreci izleyen kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı. Kariyerinde Gremio, Sao Paulo, Toledo, Cianorte ve CE Aimore formaları giyen Ferreirinha, bugüne kadar çıktığı 267 karşılaşmada 44 gol atarken 28 de asist üretti.