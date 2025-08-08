Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2025 16:13
  • Giriş: 08.08.2025 16:13
  • Güncelleme: 08.08.2025 16:13
Kaynak: AA
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Yakup Arda, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2 resmi karşılaşmada görev almıştı.

BirGün'e Abone Ol