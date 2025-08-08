Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Yakup Arda, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2 resmi karşılaşmada görev almıştı.