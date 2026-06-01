Beşiktaş yarı finalde evinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek
Beşiktaş, BSL yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Beşiktaş oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligin normal sezonunu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi.
Sezonu 3. basamakta bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final serisinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.