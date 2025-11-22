Beşiktaş, yarın Lig'de Samsunspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. hafta maçında konuk edeceği Samsunspor ile ligde 65. kez rakip olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ. 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 23 puan neticesinde 4. sırada bulunuyor.

KARTAL'DA 4 EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Rafa Silva, Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan Orkun Kökçü de mücadelede görev alamayacak.

EMİRHAN DÖNÜYOR, UDUOKHAI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın bu sezon en çok forma şansı bulan savunma oyuncusu Emirhan Topçu, kadroya dönüyor.

Antalyaspor mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle formasından uzak kalan 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Siyah-beyazlılarda bir diğer savunmacı Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Samsunspor maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR'DA DURUM

Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.

Son oynadığı lig maçında ikas Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı de mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.