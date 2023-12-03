Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu başladı. Genel Kurul'da Divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının seçileceği kongre, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Seçimli genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.

“SİZ KİMİ İBRADA ALKIŞLADIYSANIZ ONA SAHİP ÇIKTINIZ”

Oy verme işlemi öncesinde konuşan Hasan Arat, “Serdal kardeşim 23 gün kala çıktı. Evet olabilir. Biraz geç çıktı ama Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana '20 senedir neredeydin?' dedi, yazıyı yazanlar iyi hazırlanmamış sanırım. Müzede ay-yıldızlı formam duruyor. Hiç kimseden icazet almadık. Ben buradayım. 'Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız' dediler. Burada Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, iş insanları ve sizler varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı?” ifadelerini kullandı.



Olağanüstü seçimli genel kurulda üyelere seslenen Arat, şunları kaydetti:



“Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Bir devri tamamen sonlandırabilirsiniz. Yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Beşiktaş sıkıntılı dönemler geçirdi. Arkasından onursal başkanımız Süleyman Seba geldi. Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek.”



“FUTBOLU ARTIK BEŞİKTAŞLILAR YÖNETECEK”



Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanlarından merhum Süleyman Seba’nın evini müze yapacaklarını belirten Arat, “Süleyman abi rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz' dedik. Süleyman Seba'nın evini Süleyman Seba müzesi yapacağız. Süleyman abi, evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba yönetecek. Altyapıya başkan yardımcımız Hüseyin Yücel 10 milyon euro tahsis etti” şeklinde konuştu.

Serdal Adalı, oy verme işleminin öncesinde açıklamalarda bulunarak; "Ben bu kürsüye ilk defa gelmiyorum. 2013'te 'İhtiyaç var, gel' dediler geldim. Beşiktaş için aday oldum. 2019'da 'Yüreği olan varsa çıksın' dediler, gözümü kırpmadım. Bugün yine 'Beşiktaş'ın ayağa kalkması lazım' dediler, gerisi teferruattır dedim ve işte karşınızdayım" dedi.

"BİR YERE GİDİYORSAM FUTBOLCUYU ALIR GELİRİM”

Serdal Adalı ise konuşmasında şunları söyledi:



"Az konuşmak, öz konuşmak ve doğruyu söylemek benim prensibimdir. Benim için '23 gün kala aday oldu' dediler. Ama unuttukları şey şuydu, benim son 13 senedir hep burada olduğumdur. Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına bir günden bir güne dönüp 'Peki siz 20 senedir neredeydiniz' diye sormadım bile. Ayrıca benim karakterim, bir şeyler kötü gitsin de camia ve takım zora düşsün diye pusuda beklemek değildir. Şahit olduğunuz gibi bana önce şunun, sonra da bunun devamı dediler. O da tutmayınca bu camiaya asla yakışmayacak söylemlerle hakaretlerine devam ettiler. Bunları yaparken koca Beşiktaş camiasına zarar verdiklerinin farkında dahi olmadılar. Zaman ilerledikçe de kimin, neyin devamı olduğunu hepiniz gördünüz, anladınız. Katıldığı yayınlarda hakkımda çok güzel şeyler söyleyen sevgili Hasan abim ise maalesef, çevresinde bu işleri yapan kişileri durdurma ihtiyacı dahi duymadı. Bu çirkinlikleri engellemedi. Yine de canı sağolsun. Allah sizlerden de razı olsun ki, bu algı çalışmaları sayenizde hiç bir karşılık bulmadı."



Adalı, en büyük planının futbol takımı üzerinde olduğunu anlatarak, "Öncelikli işimiz futbol takımımızı ayağa kaldırmak. İçinde bulunduğumuz bu durumu hiçbir Beşiktaşlı kabul edemez. Taraftarlarımız bu üzüntüyü yaşayamaz. Çocuklarımız Beşiktaş'tan uzaklaşamaz. Artık kaybedecek tek bir dakikamız bile kalmamıştır. Gereken çalışmalar hızlıca yapılacak, yapılmaya da başlandı. Sezonun kalanı olabilecek en iyi şekilde tamamlanacak. Önümüzdeki sezona da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlayacağız. Transfer öyle kurgu resimlerle, selfielerle yapılmaz. Koskoca Beşiktaş, böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Seçim çalışmalarımız sırasında hep söyledim, ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Bir Beşiktaşlı olarak kimsenin de ayağına gitmem. Bir yere gidiyorsam da o futbolcuyu alır gelirim" şeklinde konuştu.



“HİÇBİR YERE BORCUMUZ KALMAYACAK”



Gayrimenkul projesinin rakibi Arat tarafından değersizleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Serdal Adalı,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek görüyorum ki, yine 'bu onun projesi, şunun projesi' demeye başladılar. Beşiktaş’ın kurtuluşu dediğimiz projeyi değersizleştirmek için ellerinden gelen ne varsa yaptılar. Sırf bu projeyi engellemek adına, Emlak Konut yetkililerini arayıp, bu izinleri nasıl verdiklerini sordular. Vakit kaybetmeden protokole imza atan mal sahiplerini aradılar. İmzaların kendilerine ait olup olmadığını sordular. Kafalarını karıştırmaya hatta vazgeçirmeye bile çalıştılar. 'Tapuda şerh var' dediler, 'Ortaklar arasında problem var' dediler. Bu proje Beşiktaş'ın projesi dememe rağmen projeyi değersizleştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ben bugüne kadar sizlere yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Ayakları yere basmayan hiçbir projeyi sizlerle paylaşmadım. Tüm bunlara rağmen inşallah biz bu projeyle Beşiktaşımıza tarihi bir tapu daha kazandıracağız. Allah izin verirse, bu proje bittiğinde ne bankalara bir kuruş borcumuz kalacak, ne de devletimize borcumuz olacak. Bu projenin hayata geçmesini, borçlarımızın kapanmasını istemiyor musunuz?"